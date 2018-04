Marcelinho diz que jogará no exterior Marcelinho Carioca, em entrevista ao programa ?Domingo Legal?, do SBT, disse neste domingo que vai atuar em um clube do exterior, descartando seu retorno ao Corinthians. ?Recebi uma proposta e vou aceitar. Mas não tenho como negar que o Corinthians faz parte da minha vida. Ganhei dez títulos e meu nome está marcado na história do clube. A torcida corintiana é maravilhosa e nosso casamento foi perfeito. Apesar de ter sido execrado, jamais minha hombridade foi manchada porque isso é algo que vem de berço?, afirmou o jogador. O Gamba Osaka, do Japão, já manifestou interesse em contar com o atacante, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Santos e foi dispensado semana passada.