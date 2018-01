Marcelinho e Edmundo animam Vasco A escalação da dupla Marcelinho e Edmundo, sábado, no Ceará, na vitória, por 1 a 0, sobre o Fortaleza, deu novo ânimo ao Vasco. Tanto que a presença de ambos proporcionou ao time a sua primeira vitória fora de casa no atual Campeonato Brasileiro. O gol, inclusive, foi marcado por Marcelinho. ?O Vasco ainda pode melhorar muito. Os dois vão subir de produção e recuperar o ritmo de jogo com as próximas partidas", disse o técnico Antônio Lopes. As vitórias sobre o Criciúma e Fortaleza fizeram com que o time vascaíno saísse da 19ª para a 11ª posição. Além de ter permitido a subida na tabela, a vitória também melhorou o clima em São Januário. E foi o suficiente para fazer a diretoria e a comissão técnica desistirem da contratação de reforços. E isso ficou mais evidente com o desmentido de que o clube estaria interessado no meia Djalminha, do Deportivo La Coruña (Espanha).