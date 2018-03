Marcelinho e Edmundo continuam de fora O técnico do Vasco, Antônio Lopes, ainda não sabe se contará com o atacante Edmundo na partida contra a Ponte Preta, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sente dores musculares e nem participou do treino desta segunda-feira. ?Ele está fazendo tratamento e só voltará aos trabalhos físicos quando as dores sumirem completamente", afirmou o médico do clube, Fernando Mattar. Com relação ao meia Marcelinho, a situação é mais grave. O atleta sofreu uma contusão na coxa e não tem previsão de retorno. Para a partida contra a Ponte, Lopes espera que o Vasco consiga a vitória, principalmente porque o time tem perdido pontos importantes quando atua em casa. De acordo com o treinador, se a equipe tivesse obtido vitórias em São Januário estaria na terceira colocação da competição.