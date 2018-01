Marcelinho e Edmundo continuam de fora O Vasco não deve contar com o meia Marcelinho e o atacante Edmundo no clássico contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro fará um exame de ressonância magnética para avaliar a extensão do estiramento na coxa esquerda. O segundo, ainda sente dores no joelho. Ambos estão ausentes dos treinos há quase um mês. "Não quero criar expectativas. Quero me recuperar o mais rápido possível, mas minhas condições físicas estão muito ruins", disse Marcelinho. O jogador chegou a se preparar para o treino desta segunda-feira, porém, o preparador-físico Bebeto de Oliveira vetou sua entrada em campo. Segundo Marcelinho, a ansiedade por voltar a jogar o fez querer correr em volta do gramado. Ele diz que não agüenta mais ficar realizando exercícios fisioterápicos. O meia esperar participar do treino de sexta-feira e garantir sua escalação contra o Flamengo.