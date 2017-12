Marcelinho é liberado e volta ao Brasil Acabou o pesadelo do meia Marcelinho Carioca. O jogador conseguiu o visto e a liberação de seu passaporte pelos dirigentes árabes para retornar ao Brasil, depois de passar quatro meses sem receber do Al- Nassr, da Arábia Saudita. Ele deixa Riad nesta sexta-feira e embarca com destino a Paris-São Paulo, chegando a capital paulista somente no domingo, às 8h30. O jogador, que na quarta-feira demonstrou desespero pelas vãs tentativas de embarque, passou o Natal sem seus familiares, mas conseguiu a intervenção da Fifa e da Embaixada do Brasil no país para regressar, confirmou o advogado do atleta, Marcos Mota, em entrevista à rádio Jovem Pan. Após desavenças com os dirigentes do clube saudita, o jogador esteve impedido de deixar o país. Os donos do clube pertencem à Família Real árabe e chegaram a apreender o passaporte de Marcelinho. A renovação de seu visto foi negada e ele teve a luz do apartamento onde morava cortada. ?Espero que a Fifa dê uma punição exemplar tanto no clube quanto na federação daquele país?, cobrou Mota.