Marcelinho e Marques podem desfalcar Vasco O Vasco está com dois graves problemas para o confronto decisivo de amanhã contra o Cruzeiro, pela quarta-de-final da Copa do Brasil, às 21h40, em São Januário. De uma só vez, o técnico Antônio Lopes deve perder, por causa de contusão, o meia Marcelinho Carioca e o atacante Marques. Hoje tanto Marcelinho Carioca quanto Marques não participaram do coletivo e deram algumas voltas ao redor do campo. Enquanto o primeiro reclama de dores na coxa direita, o segundo se submeteu a uma ressonância magnética na coxa direita, onde se queixa de um incômodo e nada foi constatado. O médico do Vasco, Alexandre Campello, se mostrou confiante na escalação de Marques. Sobre Marcelinho Carioca preferiu não fazer uma previsão e limitou-se a dizer que ambos atletas realizarão um teste amanhã para saber se poderão atuar. Caso sejam vetados, o meia Danilo e o atacante Souza são os substitutos. Ciente dos problema envolvendo Marcelinho Carioca e Marques, o presidente do Vasco, Eurico Miranda foi para a beira do campo pressionar os jogadores, hoje. "Fui informado de que eles não têm lesão alguma. Então, têm que superar um simples desconforto. Acho que não é sacrifício e sim obrigação eles jogarem", falou. O dirigente considera a Copa do Brasil a disputa mais importante para o Vasco este ano. A boa notícia é a participação do craque Edmundo que nada sentiu no joelho esquerdo, após sua reestréia no Vasco, sábado, contra o Bahia. O atleta atentou que poderá ter uma atuação melhor do que no seu retorno, porque a tendência é a de o Cruzeiro jogar "aberto", ao contrário da postura defensiva apresentada pelos baianos. A invencibilidade de quase oito meses sem derrotas dentro de São Januário também é motivo de confiança para o Vasco. Principalmente, porque para prosseguir na competição, o time precisará vencer por 1 a 0, ou por uma diferença de dois gols. A vitória pelo placar de 2 a 1 levará a decisão para as cobranças de pênalti. O time mineiro fica automaticamente com a vaga na semifinal se empatar ou vencer.