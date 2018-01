Marcelinho e Pet dão ânimo ao Vasco As boas atuações dos meias Marcelinho e Petkovic no Campeonato Estadual contribuíram para melhorar o ambiente no Vasco. O sérvio, inclusive, está agradando, principalmente porque vem fazendo muitos gols. Ele é o artilheiro isolado da competição, já marcou sete vezes. "O entrosamento está bom e só estamos esperando o retorno do Marques. Estou no Vasco há seis meses e só agora adquiri mais confiança", afirmou Petkovic. "No ano passado, a bola não entrava. Tudo que está acontecendo é fruto de um bom trabalho." Ele só lamentou o fato de, no Brasil, a cobrança ser muito grande, atrapalhando o desempenho de jogadores e treinador. "Um time para ser campeão verdadeiro demora um, dois anos. Infelizmente, aqui no Brasil tem que se mostrar resultado em um, dois meses", disse Petkovic. Para a partida contra o Bangu, no domingo, o técnico Antônio Lopes ainda não sabe quem será o companheiro do atacante Valdir, já que Souza cumpre suspensão. Cadu e Ânderson disputam a vaga.