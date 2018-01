Marcelinho e Ricardinho negam briga Ricardinho e Marcelinho carioca não se falam. Ricardinho comanda um grupo de jogadores e Marcelinho Carioca comanda outro. Esses comentários são antigos no Corinthians. Hoje, os rumores atingiram o ápice. Num programa esportivo de televisão, foi dada a notícia de que os dois "desafetos" teriam se pegado a tapas durante o treino de ontem realizado em Extrema. Assim que o rachão terminou, os dois jogadores foram em direção aos jornalistas. Estavam de mãos dadas. Quando chegaram perto dos repórteres, Marcelinho brincou: "Me dá o dedinho Ricardo, vamos mostrar que estamos de mal". A brincadeira terminou por ai. As duas maiores estrelas do atual time corintiano estavam irados com os rumores sobre a briga que, garantem não houve. "Gente, chegou a hora de parar com isso, eu nunca briguei com o Marcelinho. Ele é um dos maiores amigos que eu tenho no time, não sei quem inventa tanta besteira". Ao seu lado, Marcelinho Carioca sorria. Era um sorriso amarelo. O jogador não conseguia esconder que estava irritado. "Eu estou há oito anos no Corinthians, e todo dia inventam coisas a meu respeito, e é só coisa ruim. Porque não falam que eu ganhei na loteria". Para Ricardinho, o que está acontecendo é que resolveram mirar na direção deles a metralhadora que antes tinha como objetivo outras estrelas do time como Rincón e Vampeta. "Antes, falavam que o Marcelinho não se dava com o Rincón. Agora, cismaram de pegar no nosso pé, isso é um absurdo, tenho família, sou um homem responsável", afirmou Ricardinho, revoltado. Marcelinho Carioca aproveitou o momento para se defender. No início da semana ele fez críticas severas à diretoria do clube que, na opinião dele, não se mexe para contratar reforços e tem sido negligente quando tem que defendê-lo no Tribunal de Justiça Desportiva. Por isso, até foi chamado à São Paulo pelo vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini. "Falaram até que eu fui pedir aumento. Foi uma mentira, mas já estou acostumado", esbravejou.