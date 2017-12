Marcelinho é suspenso por 4 jogos O Corinthians deve atuar sem o meia Marcelinho Carioca em três partidas da Copa das Campeões. A Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu com quatro partidas de suspensão, uma delas já cumprida, o atleta, por causa da expulsão no jogo contra o Atlético-PR, no dia 17 de maio, pela Copa do Brasil. O procurador do tribunal Hérman Seixal afirmou que o jogador terá de cumprir as três partidas na Copa dos Campeões, mas o Corinthians promete recorrer ou pedir o efeito suspensivo. Isto porque o tribunal considerou grave a falta de Marcelinho - chutou o lateral Fabinho, do Atlético-PR. Pelo artigo 204 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), a punição "será cumprida no campeonato ou torneio em que se verificou a infração". No parágrafo 1º do artigo 204, no entanto, fica explícito que, se não puder ser cumprida na mesma competição, a punição será convertida em multa se for considerada grave. Neste último caso, a suspensão será estendida para outro campeonato. Os auditores, por unanimidade, foram duros com Marcelinho - preferindo a suspensão - porque o atleta é reincidente. Marcelinho foi incluído no artigo 310 do CBDF: agredir um componente da equipe adversária. No mesmo julgamento, o atacante Marcelinho Paraíba, ex-São Paulo e Grêmio, atual Hertha Berlim, recebeu multa de R$ 90,00, pela expulsão no jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, em 23 de maio, no estádio Olímpico.