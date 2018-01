Marcelinho exalta trabalho do técnico Um dos destaques da goleada do Corinthians sobre o Botafogo, Marcelinho elogiou o empenho da equipe e destacou a participação do treinador Wanderley Luxemburgo na vitória. "Ele mudou a forma da equipe jogar no segundo tempo", disse Marcelinho, que ainda não se esqueceu dos momentos de sofrimento do time, que chegou a estar ameaçado de rebaixamento. "Saímos do fundo do poço e vamos lutar pelo título." O treinador devolveu os elogios e ressaltou que o mérito pelo resultado é dos jogadores. Ele admitiu que não contava com a goleada. "Claro que esperava uma grande exibição do time, mas não poderia imaginar que seria por um resultado como esse", afirmou o treinador, que não quer contar com a classificação garantida. "Vamos com calma, porque ainda há dois jogos pela frente", disse o treinador. O atacante Gil foi a fagulha que "incendiou" o Corinthians na goleada. Ele entrou no lugar de Paulo Nunes aos 12 minutos do segundo tempo, em uma estratégia preparada por Luxemburgo. Com velocidade, Gil poderia tirar vantagem do cansaço que começaria a abater o adversário. E foi justamente o que aconteceu. Além de marcar um gol, Gil fez o passe para Éwerthon fazer o seu. "Mais uma vez meu entendimento com o Éwerthon deu certo", disse Gil, que atua com o companheiro desde os juniores do Corinthians. "Nossa arma era a velocidade e o treinador nos orientou bem para jogarmos abertos e partir com tudo para cima deles", disse Gil, que dedicou o gol para seus pais. "Por isso, imitei o coelhinho da Páscoa", afirmou. O Corinthians terá uma semana para se preparar visando o jogo contra o União São João, domingo, no Pacaembu, partida que poderá garantir a classificação da equipe do Parque São Jorge. André Luís, suspenso, ficará de fora.