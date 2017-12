Marcelinho já está de volta ao Brasil Marcelinho Carioca desembarcou na manhã deste domingo no Brasil, depois de ficar cerca de 1 mês retido na Arábia Saudita. Ao brigar com seu clube, o Al-Nassr, a quem acusa de lhe dever 4 meses de salário, o jogador brasileiro teve seu passaporte apreendido e não pôde deixar o país. Só com a intervenção da Fifa e do Itamaraty é que ele conseguiu a liberação para voltar. Antes de seguir para o Rio de Janeiro, Marcelinho passou em São Paulo. Aliviado com o fim do ?pesadelo? que viveu, ele quer reencontrar a família e descansar. Mas promete processar o Al-Nassr pelo dinheiro dos salários atrasados e já faz planos para jogar no Brasil - o Vasco, seu último clube no País, estaria interessado em seu retorno.