Marcelinho não aparece no Santos O atacante Marcelinho Carioca, que era aguardado com expectativa, não apareceu hoje pela manhã no Centro de Treinamento Rei Pelé. Ele deveria se reapresentar, junto com o elenco do Santos, ao novo técnico da equipe, o gaúcho Celso Roth. Com isto, o jogador deixou em suspense se vai ou não renovar o contrato já acertado entre o procurador do atleta e a diretoria do clube. Já, Viola, que tem contrato até o dia 22 de janeiro, foi ao CT. Embora com situação indefinida, o jogador pretende continuar no Santos. A nova equipe técnica também apareceu pela manhã: Carlos Pracidelli, treinador de goleiros da Seleção Brasileira; e o assistente técnico, Manoel Barrionuevo.