Marcelinho não quer duelo com Rincón A "cara feia" de Rincón parece não assustar Marcelinho Carioca, inimigo do santista desde a época em que jogavam juntos no Corinthians. O meia corintiano, em alto astral, prefere esquivar-se de um bate-boca com o rival e garante que sua única preocupação é levar o time ao título paulista. "Ninguém ganha nada sozinho, futebol é coletivo e nossa preocupação é com o Santos", afirmou. "Não vou duelar com ele; duelo só existe em tênis ou boxe." Marcelinho sabe que Rincón ficará "grudado" durante os 90 minutos do clássico de amanhã, mas parece não estar ligando para isso. Desde que retornou à boa fase, quando Wanderley Luxemburgo assumiu o comando do time, no fim de janeiro, o jogador recuperou a confiança. Na quarta-feira, superou a marca dos 200 gols com a camisa alvinegra e não esconde que quer mais. É o quinto maior artilheiro da história do clube e não está tão longe do primeiro, Cláudio Pinho, que marcou 295. Um dos sonhos é conquistar o título da Taça Libertadores da América, competição que a equipe não disputa este ano. Pode ganhar, nas próximas semanas, o quarto Campeonato Paulista. Se depender da "sorte" que tem contra o Santos, Marcelinho deverá levar o Corinthians a mais uma final. "Tive ótimas atuações contra o Santos, mas cada jogo tem a sua história", comentou. Sempre que joga contra o Santos lembra-se de um gol que marcou na Vila Belmiro, em 1996. "Foi o mais bonito que fiz, inesquecível", disse ele, que espera ter nova chance na seleção de Emerson Leão. O feito lhe valeu até uma placa do Rei Pelé.