Marcelinho Paraíba acusado de agressão O atacante brasileiro Marcelinho Paraíba, do Hertha Berlin, está sendo acusado de agressão a um estudante. Segundo a edição deste domingo do jornal alemão ?Bild?, o jogador teria brigado com o estudante, de 25 anos, Jackson Alves de Azevedo, na noite de do último dia 24 de junho, na saída de uma discoteca em Campina Grande (PB). De acordo com o jornal, o estudante desmaiou no local depois de ter sofrido graves lesões físicas, principalmente na boca. ?Na madrugada do dia 25, Marcelinho, por meio de seu advogado, me comunicou que estava desolado pelo que aconteceu e que bancaria todos os gastos que eu tivesse com um dentista?, declarou Alves de Azevedo, na delegacia em que apresentou queixa contra o jogador, de 30 anos. Mas, ao voltar para a Alemanha, Marcelinho se declarou inocente diante de Dieter Hoeness, diretor do Hertha Berlin. ?Falei com Marcelinho e ele me disse que não tinha nada a ver com essa história?, declarou o dirigente ao jornal "Berliner Morgenpost". Marcelinho se reapresentou ao Hertha com três dias de atraso. Em abril último, o brasileiro, que atua no time de Berlim desde julho de 2001, brigou com um companheiro de equipe, o zagueiro Arne Friedrich, durante o intervalo de uma partida do Campeonato Alemão.