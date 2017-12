Marcelinho Paraíba faz 2 e Hertha respira Com dois gols do atacante Marcelinho Paraíba e outro de Giuseppe Reina, o Hertha Berlim venceu neste domingo o Hannover por 3 a 1 e diminuiu o risco de rebaixamento para a Segunda Divisão. O resultado deixou a equipe com 22 pontos, na 15ª posição. O Hannover soma 24, em 13º. No jogo que encerrou a 22ª rodada do Campeonato Alemão, o Freiburg derrotou o Kaiserslautern por 1 a 0, com gol de Tskitishvili, em cobrança de pênalti.