Marcelinho Paraíba fecha com o Oeste e jogará o Paulistão

Marcelinho era sonho antigo do time de Itápolis. Principalmente do vice-financeiro do clube, Cidão Aparecido. Aliás, foi Cidão quem negociou diretamente com o meia, que neste ano foi bem com a camisa do Joinville no Campeonato Brasileiro. Ele tem 40 anos e já defendeu Sport, Flamengo, Coritiba e Fortaleza.

"O Marcelinho (Paraíba) era um sonho antigo do clube. Fez um ótimo Brasileiro com o Joinville e agora vamos colocá-lo para correr aqui em Itápolis. É um jogador que está em ótima forma e que chega para qualificar o nosso elenco", comentou o vice de futebol do Oeste, Mauro Guerra.

Outro jogador que integrará o elenco do Oeste é o meia João Gabriel, que surgiu como destaque da Matonense em 2013 e 2014. No mesmo ano foi contratado pelo Botafogo, mas não chegou a jogar pelo clube carioca. Neste ano retornou ao time de Matão e vinha atuando pelo Portimonense, de Portugal.

Na quarta, o clube havia anunciado o zagueiro Brinner, de 28 anos, que surgiu como destaque no Paraná e chegou a defender o Botafogo, em 2012. Depois, jogou no Bahia, no Paraná e na Portuguesa, antes de defender o Macaé durante toda a temporada 2015.

O Oeste está no Grupo A do Paulistão, ao lado de Santos, Linense, Botafogo e São Bento. A estreia do time acontece diante da Ponte Preta, em Itápolis. Data e horário ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).