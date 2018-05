Marcelinho Paraíba lamenta queda e conflito em Curitiba O meia-atacante Marcelinho Paraíba foi o grande destaque do Coritiba no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu evitar a queda da equipe para a Série B em 2010. Nesta segunda-feira, ele lamentou não apenas o rebaixamento, mas também o conflito entre torcedores do clube e a polícia, no Estádio Couto Pereira e nas imediações.