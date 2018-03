Marcelinho Paraíba: o melhor do ano O meia atacante brasileiro Marcelinho Paraíba, do Hertha Berlim, foi eleito melhor jogador da última temporada da Bundesliga, segundo pesquisa realizada pela revista esportiva Kicker. Autor de 18 gols ele ajudou a levar o Hertha ao quarto lugar no campeonato alemão. Marcelinho obteve 35,8% dos votos colhidos entre 232 jogadores. Em segundo lugar, ficou o meia Michael Ballack, do Bayern de Munique, que recebeu 14,2% dos votos. Felix Magath, que levou o Bayern ao título da Liga e da Copa da Alemanha, foi eleito o melhor técnico do ano.