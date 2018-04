Marcelinho Paraíba presta depoimento em Campina Grande e alega inocência

CAMPINA GRANDE - O veterano meia Marcelinho Paraíba, do Sport, foi preso na madrugada desta quarta-feira, em Campina Grande (PB), sob a acusação de estupro. Segundo o delegado responsável pelo caso, Fernando Zoccola, o jogador de 36 anos prestou depoimento e alegou inocência.

Marcelinho Paraíba foi detido em seu sítio, no bairro Nova Brasília, em Campina Grande, por volta das 5 horas, durante festa com cerca de 30 pessoas para comemorar o retorno do Sport à elite do futebol brasileiro - o time pernambucano conquistou o acesso no último sábado.

De acordo com o delegado, o jogador do Sport e mais três amigos foram detidos e levados para a 2ª Superintendência Regional da Polícia Civil, mas somente Marcelinho foi acusado de estupro. Os outros três foram indiciados por crime de resistência e desacato.

Ainda de acordo com o delegado, a vítima, de 32 anos, acusou o jogador de beijá-la à força, puxando seu cabelo e até causando ferimentos em sua boca. Em seu depoimento, Marcelinho Paraíba afirmou que conversou e dançou com a mulher, de fato, mas negou ter forçado o beijo.

O jogador está preso na carceragem da delegacia e será removido ainda nesta quarta-feira para o Presídio Regional Serrotão, também em Campina Grande. Os outros três acusados, após pagarem fiança de R$ 1 mil, serão soltos para responder o processo em liberdade.

Segundo a assessoria de imprensa do Sport, Marcelinho Paraíba está em férias em Campina Grande e ainda não entrou em contato com o clube.