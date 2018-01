Marcelinho Paraíba processa acusador O atacante brasileiro Marcelinho Paraíba, do Hertha Berlin, vai processar um homem que o acusou de agressão durante uma discussão na saída de uma discoteca em Campina Grande (PB). Segundo fontes do clube alemão, o processo contra Jackson Alvarez de Azevedo, que teria sido agredido pelo jogador, será por difamação e falso testemunho. Azevedo disse que foi agredido por Marcelinho e que perdeu três dentes na briga. O incidente aconteceu há duas semanas, durante as férias do jogador em sua cidade natal.