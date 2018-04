Marcelinho Paraíba renova acordo com Coritiba até junho

O atacante Marcelinho Paraíba, vice-artilheiro do Brasileirão com 11 gols, renovou se contrato com o Coritiba, e ficará na equipe pelo menos até junho de 2010. O anuncio foi feito pelo clube paranaense na terça-feira.

"Sempre foi meu objetivo ficar aqui. A torcida pesou muito na decisão, porque ela falava ''Fica, Marcelinho''. Agradeço pelo apoio que sempre me deram e também aos outros jogadores, pois estão sempre presentes nos ajudando. Quero dizer que o pedido deles para eu ficar ajudou muito para que eu ficasse", disse o jogador.

Com contrato garantido, Marcelinho espera ter mais calma para dar sequência a seu trabalho no Campeonato Brasileiro. "O torcedor do Coxa pode ficar tranquilo que o Marcelinho vai ficar no clube por muito tempo e dar muitas alegrias", afirmou.