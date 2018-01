Marcelinho Paulista jogará na Grécia O Panionios de Atenas, clube da primeira divisão do futebol grego, anunciou nesta terça-feira a contratação do volante Marcelinho Paulista, que havia sido dispensado pelo Botafogo do Rio. Aos 28 anos, com passagens pelo Corinthians e seleção brasileira, o jogador assinou contrato por um ano.