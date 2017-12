Marcelinho perto do acerto com Santos Marcelinho Carioca está perto de acertar a renovação de seu contrato com o Santos. Acompanhado pelo seu procurador James Arruda, o jogador chegou à Vila Belmiro por volta das 18 horas desta terça-feira, para participar de uma reunião com o gerente-executivo do clube, Dagoberto Fernando dos Santos. "Vamos ter uma nova conversa para definir o novo contrato, que já está bem adiantado", revelou o atleta, antes do encontro com o dirigente santista. Já em relação ao técnico Cabralzinho, a situação permanece indefinida. Quando o Santos foi desclassificado no Campeonato Brasileiro, ele teve reunião com a diretoria, mostrou os planos para 2002 e foi orientado para aguardar uma resposta. Por enquanto, o novo encontro com o presidente Marcelo Teixeira ainda não foi marcado. Nenhum dirigente confirma a permanência ou a saída de Cabralzinho, mas o clube já tem alguns nomes para substiuí-lo. Oswaldo de Oliveira é o primeiro da lista dos diretores e da torcida. Celso Roth, Parreira e Zagallo também são comentados na Vila. Definir o técnico e o gerente de futebol é a prioridade da diretoria no momento. Paulo Angioni é o preferido para gerenciar o departamento profissional, mas Marco Aurélio Cunha também pode ser convidado para o cargo.