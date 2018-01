Marcelinho pode desfalcar o Vasco O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, realizou nesta segunda-feira um exame de ressonância magnética para avaliar a contusão sofrida na estréia no Campeonato Estadual, contra o América, sábado. Uma informação extra-oficial dá conta que ficou constatada uma fisgada na coxa e que ela não teria ocorrido no mesmo músculo (parte posterior da coxa) que o afastou dos treinos na semana passada. De acordo com o médico do Vasco, Fernando Mattar, o clube ainda não recebeu o laudo do exame e somente depois da sua análise poderá falar da situação do jogador. "Ele participou dos trabalhos no fim da semana e foi liberado. Vamos avaliá-lo e temos tempo até domingo", disse, referindo-se ao dia do clássico contra o Botafogo.