Marcelinho pode enfrentar o São Caetano O técnico do Vasco, Antônio Lopes, recebeu nesta sexta-feira uma boa notícia: Marcelinho Carioca deve estar em campo, domingo, contra o São Caetano. O jogador se recuperou de um estiramento muscular na coxa esquerda e participou dos 30 minutos finais do treinamento. A notícia foi uma supresa para todos, já que o médico do Vasco, Fernando Mattar, não acreditava que Marcelinho se recuperasse a tempo. No entanto, a presença do atleta só vai ser confirmada, caso ele não sinta nenhuma dor até a hora de entrar em campo. Caso Marcelinho Carioca não tenha condições de atuar, Cadu será o seu substituto. Apesar dos dois gols sofridos contra o Bahia, Lopes não vai fazer modificações na defesa, principal preocupação do treinador, por causa das sucessivas falhas.