Marcelinho pode fazer jogo de despedida pelo Corinthians

A diretoria do Corinthians admitiu nesta quinta-feira a possibilidade de realizar uma partida de despedida para o meia Marcelinho Carioca. O diretor de futebol do clube, Mario Gobbi, afirmou que o jogador merece a homenagem em sua aposentadoria do futebol.

"Marcelinho é um ícone da história do Corinthians. Teve uma linda trajetória no clube e nada mais justo do que homenageá-lo. Como ele já tem a intenção de encerrar a carreira, estudamos a promoção de uma partida comemorativa para a torcida vê-lo em campo pela última vez em 2010", disse o dirigente, em comunicado oficial do Corinthians. "Como grande ídolo que é, merece essa e muitas outras homenagens", ressaltou.

Além da participação em um jogo, ainda sem data marcada e sem adversário definido, Marcelinho também deverá ser utilizado em 2010 como figura de destaque nos eventos em comemoração ao centenário do clube.

Pelo Corinthians, Marcelinho foi quatro vezes campeão paulista (1995, 1997, 1999 e 2001), bicampeão brasileiro (1998 e 1999), campeão da Copa do Brasil (1995) e ainda fez parte da conquista do título do Mundial de Clubes, em 2000.