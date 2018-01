Marcelinho pode ir para o Cruzeiro A diretoria do Cruzeiro ainda não admite abertamente a possibilidade de contratar Marcelinho Carioca, que foi afastado pelo Corinthians e deve ser negociado. Os dirigentes mineiros esperam a definição do clube paulista sobre o caso, para então, estudarem uma nova oferta ao jogador. "No momento, a diretoria do Cruzeiro não tem interesse, mas se eles (dirigentes do Corinthians) oferecerem, aí é outra coisa", disse neste sábado o diretor de futebol do clube mineiro, Eduardo Maluf. A possível transação seria facilitada pelo fato de os dois clubes possuírem um parceiro em comum - o fundo de investimento norte-americano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF). No início do ano, o Cruzeiro, então dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, tentou levar Marcelinho Carioca para a Toca da Raposa, mas o jogador não demonstrou interesse em deixar o Corinthians e pediu muito dinheiro para acertar com o clube mineiro. Depois de contratar para o segundo semestre o atacante Edmundo e o volante colombiano Rincón, o Cruzeiro ainda procura por um ?camisa 10?, uma cobrança do técnico Felipão, endossada por seu sucessor, Paulo César Carpegiani. Durante a semana, o presidente Zezé Perrella, que passa férias na Itália, fez uma investida junto aos dirigentes do Parma para tentar acertar a contratação de Alex, que, porém, deverá permanecer no Palmeiras. Pesa contra Marcelinho, no entanto, o alto salário e a fama de desagregador. Os dirigentes mineiros estariam avaliando os riscos da possível contratação.