Marcelinho pode reforçar Vasco domingo O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, espera voltar ao time no clássico com o Flamengo, domingo, pelas semifinais da Taça Guanabara, equivalente ao primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogador disse estar recuperado das dores na coxa e que a vontade de entrar em campo neste momento decisivo é muito grande. "Quero ver o Maracanã lotado de vascaínos. Estou me dedicando nos treinos e não aguento ficar mais tempo fora da equipe", afirmou Marcelinho. No coletivo de amanhã, o atleta vai realizar um teste final em que vai tentar confirmar sua escalação. A tendência é a de que ele tenha condições de atuar. O técnico Geninho espera poder contar com o jogador.