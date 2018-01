Marcelinho prepara contra-ataque A defesa de Marcelinho Carioca prepara o contra-ataque. Entrar na Justiça Comum para receber do Corinthians uma multa contratual de R$ 7,5 milhões prevista em seu contrato de direito de imagem. "Nossa intenção nunca foi ganhar dinheiro do Corinthians, queríamos apenas que o Marcelinho tivesse o direito de exercer sua profissão. Vamos recorrer imediatamente dessa sentença de R$ 5 milhões contra o Marcelo. E também vamos cobrar nossos R$ 7 milhões", disse James Arruda, procurador do jogador, ao lado do advogado Thomaz Bradfield, ontem à tarde, no escritório que defende o meia. Leia mais no Jornal da Tarde