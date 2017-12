Marcelinho quer revanche contra Flamengo O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, disse nesta segunda-feira que ainda não "engoliu" a derrota para o Flamengo, domingo, pelas semifinais da Taça Guanabara. O jogador prometeu uma revanche no segundo turno. "Vamos nos encontrar lá na frente. Tá entalado na garganta", afirmou o atleta. Marcelinho negou que a desclassificação possa abalar o elenco jovem do Vasco, destacando que tem total confiança no grupo. "Acho que não vai afetar. E nada melhor do que uma partida logo para recuperar a confiança", disse, referindo-se ao jogo com o Flamengo-PI, quarta-feira, pela Copa do Brasil.