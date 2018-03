Marcelinho reforça o Brasiliense O meia Marcelinho Carioca, recuperado de uma contusão na coxa direita, retorna ao Brasiliense como a nova esperança do time para deixar a zona de rebaixamento. O Jacaré enfrenta o Fortaleza (CE), neste sábado, às 16 horas, no Castelão (CE). A partida está sendo vista pelo Brasiliense como início da reabilitação no Brasileirão. Além da saída de Alex Oliveira para o retorno de Pé-de-anjo, o time comandado por Valdir Espinosa terá outras mudanças. O lateral-direito Dida (suspenso) dará lugar a Moura e Tiano substituirá Geovani para comandar o ataque ao lado de Oséas. Para o treinador, a formação habilidosa e veloz do meio-campo com Vampeta, Iranildo e Marcelinho Carioca, revela a sua intenção de apresentar uma equipe ofensiva na partida em Fortaleza. Espinosa também acredita que os dias de derrota do Brasiliense estão no fim pois seu ataque, que errou nas finalizações nos últimos jogos, está sendo ajustado.