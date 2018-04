Marcelinho se diz honrado por jogar pelo Corinthians

Ovacionado pelos quase 20 mil torcedores do Corinthians que foram assistir o amistoso contra o Huracán, o meia Marcelinho afirmou, emocionado, que se sentiu honrado em participar do primeiro jogo da equipe na temporada. Para ele, que encerrou a carreira profissional, foi uma bela homenagem.

"Me sinto honrado de participar dessa ação. O torcedor tem uma relação muito boa comigo. Acho um premio após 20 anos de futebol ter essa homenagem. Me sinto muito orgulhoso", disse Marcelinho, que participou apenas do primeiro tempo da vitória corintiana por 3 a 0.

Apesar dos pedidos da torcida, Marcelinho descartou a possibilidade de defender o Corinthians no ano do centenário e na Libertadores. "Para jogar profissionalmente não vou, não quero, não tenho condições. Dentro de campo foi só hoje", afirmou.

Marcelinho garantiu que não vai se incomodar se o Corinthians não disputar outros amistosos em 2010. "Não estou preocupado com outros jogos e o Corinthians tem que se preocupar com jogos oficiais. O prêmio de ser escolhido embaixador do clube no ano do centenário vale mais do que qualquer outra coisa", comentou.