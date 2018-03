Marcelinho se irrita com nova derrota A quarta derrota consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro irritou os meia Marcelinho. O jogador admite que nome não ganha jogo e que a equipe precisar recuperar o rendimento apresentado no Estadual deste ano, quando sagrou-se campeã. "O Vasco é um todo, um conjunto e não se resume a dois ou três jogadores. Veja o exemplo do próprio Cruzeiro", disse Marcelinho, ressaltando que o time mineiro tem estrelas, mas que os atletas mais desconhecidos têm correspondido. O meia Beto, que fez sua estréia com a camisa vascaína, concorda com o companheiro. "O Coritiba e o Criciúma não tem grandes nomes no elenco e estão entre os primeiros colocados", disse. Hoje, o atacante Edmundo se apresentou reclamando de dores musculares. Ele fez tratamento com o médico Fernando Mattar, que vai aguardar até amanhã para dar um parecer sobre a gravidade da contusão.