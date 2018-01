Marcelinho será o ?cérebro? em Matão Marcelinho deverá ser o "cérebro" do Corinthians na partida contra a Matonense, no domingo, em Matão. Sem poder contar com Ricardinho, que está suspenso com dois cartões amarelos, o técnico Wanderley Luxemburgo deverá dar a Marcelinho a missão para armar as jogadas do time. O meia terá o suporte de três jogadores de marcação no meio-de-campo. Além dos volantes Otacílio e Marcos Senna, o treinador vai improvisar o lateral-esquerdo reserva André Luís como o terceiro jogador no setor. Com isso, Luxemburgo acredita que Marcelinho terá liberdade para armar as jogadas para a dupla de atacantes Paulo Nunes e Luizão. O treinador confirmou também que a zaga será formada por Fábio Luciano e Marquinhos. Os dois entram nos lugares de Scheidt e João Carlos, que estão suspensos. No treino desta sexta-feira à tarde, Marcelinho foi um dos destaques. Fez tabelas com Luizão e Paulo Nunes, e marcou um bonito gol: em jogada de velocidade, ele avançou com a bola dominada do meio-de-campo para o ataque, driblou João Carlos e tocou para o gol, sem possibilidades de defesa para o goleiro reserva Renato. Empolgado depois da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 2 a 1, domingo, no Morumbi, jogo em que foi apontado o melhor em campo, Marcelinho está pronto para repetir a dose. "A equipe realmente está subindo de produção e o astral melhorou muito. As vitórias vão confirmar nossa evolução", ressaltou o jogador, que, sem a companhia de Ricardinho no domingo, será o único jogador a cobras as faltas. Depois do coletivo, o meia ainda teve de treinar várias cobranças. A equipe treina no sábado às 10 horas no Parque São Jorge, em seguida os jogadores almoçam no clube, e depois seguem para Matão. Luxemburgo confirmou que o plano da comissão técnica e da diretoria é passar a treinar no Centro de Treinamento de Itaquera, após o carnaval. O Corinthians, que tenta sair da 13.ª posição, com quatro pontos, na tabela para tentar uma das quatro vagas para a próxima fase, teme perder mais jogadores para a próxima partida, por causa de punição com cartão amarelo. Sete jogadores estão "pendurados" com um cartão: Marcelinho, Luizão, Kléber, Rogério, Scheidt, Gil e Márcio Costa. Este último está sem contrato, e não sabe se continuará no Parque São Jorge.