Marcelinho só pensa em bater Corinthians Campeão Carioca x Campeão Paulista, Marcelinho Carioca x Corinthians, atrativos são o que não faltam para o confronto desta quarta-feira, entre Vasco e Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h40, em São Januário. O encontro dos dois campeões estaduais de 2003 é cercado de expectativa, principalmente, por causa de Marcelinho Carioca, que garantiu. "Será uma grande partida, mas desta vez a tratarei como outra qualquer." O discurso de Marcelinho Carioca foi motivado por ser esta a segunda vez que enfrentará o Corinthians, após brilhar seis anos pelo clube. Em sua primeira vez contra o time paulista, ele defendeu o Santos e foi derrotado por 2 a 0, em outubro de 2001. Na ocasião, o jogo foi cercado de tensão, já que era um encontro traumático, após ser dispensado do clube, por supostos desentendimentos com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o meia Ricardinho, além do zagueiro Scheidt. "O que ficou de mais bonito na minha relação com o Corinthians foi a amizade e isso é o mais importante. O que passou, passou", disse Marcelinho Carioca, que já marcou quatro gols no Brasileiro, três em cobranças de falta. "Vai ser um jogo muito equilibrado. Precisamos vencer." Apesar da excelente fase de Marcelinho Carioca, o Vasco precisa de um triunfo para se reabilitar no Brasileiro depois da derrota de domingo para o Vitória. Em três jogos na competição, os vascaínos perderam duas e ganharam a outra. O técnico do Vasco, Antônio Lopes, teve problemas para escalar o time. O zagueiro Alex, com um edema na panturrilha direita não vai poder atuar. Em seu lugar, o treinador optou pelo junior Uésclei. A boa notícia para os torcedores vascaínos é o retorno do atacante Marques, recuperado de contusão. Na lateral-esquerda a novidade pode ser a estréia de Oséia, no lugar de Wellington.