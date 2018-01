Marcelinho só reestréia no Vasco dia 8 O meia Marcelinho Carioca só deve reestrear com a camisa do Vasco no clássico com o Botafogo, no dia 8 de fevereiro. O jogador vem realizando um intenso trabalho de fisioterapia e ainda não participou de nenhuma atividade com o restante do grupo. "Espero iniciar os treinos físicos na próxima semana", disse o atleta. Na reapresentação hoje, o técnico Geninho decidiu aconselhar o meia Beto, que foi muito vaiado pelos torcedores na vitória sobre a Portuguesa, por 2 a 0, sábado, na estréia do Campeonato Carioca. "Ele é experiente e não vai se abater com a reação da torcida", afirmou. Beto fez coro com o treinador. "Vaias são normais e não vão me atrapalhar. Vou dar continuidade ao meu trabalho para melhorar meu rendimento."