Marcelinho só volta a jogar no Brasileiro Uma nova contusão na panturrilha esquerda praticamente tirou a possibilidade de Marcelinho Carioca disputar o Campeonato Carioca pelo Vasco. O problema foi diagnosticado nesta sexta-feira, após a realização de um exame de ressonância magnética. De acordo com o médico do Vasco, Alexandre Campelo, a previsão é a de que Marcelinho precise de pelo menos quatro semanas para ser recuperar. Neste caso, ele somente retornaria ao time para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Quatro semanas é apenas uma previsão. O Marcelinho pode demorar um pouco mais ou até se recuperar antes", destacou o médico do Vasco. "Mas, realmente, pelo tipo de problema será muito difícil ele ainda disputar um jogo pelo time no Estadual." A nova contusão não tirou o ânimo de Marcelinho, que se recuperou recentemente de um problema dentário, que o afastou por um mês dos gramados. O meia frisou que fará o possível para ainda atuar pelo Carioca e se mostrou otimista quanto à sua recuperação. "Sempre me recuperei muito bem das minhas contusões. Vou fazer tudo o que for preciso para voltar a atuar o mais rápido possível." Ao contrário do Flamengo, o técnico do Vasco, Geninho, optou por escalar todos os titulares para o clássico de domingo. O treinador vascaíno destacou a necessidade de poder contar com todos os atletas, principalmente, porque ainda não está classificado para a "grande final" do Carioca. "Se perdermos esse jogo poderá nos prejudicar mais, porque ainda vamos disputar a semifinal da Taça Rio."