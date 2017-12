Marcelinho substitui Warley no Grêmio Marcelinho Paraíba e Luiz Mário. Esta será a dupla de atacantes titulares do Grêmio para o segundo jogo contra o Corinthians, domingo, no Morumbi, pela final da Copa do Brasil. Marcelinho não havia jogado domingo, no Olímpico, porque estava suspenso, mas nesta segunda-feira, o técnico Tite anunciou a volta da principal estrela do time gaúcho. Luiz Mário, autor dos gols gremistas no empate por 2 a 2, foi mantido na equipe. Warley é quem perde o lugar. Tite também antecipou que Roger será o substituto do volante Eduardo Costa, que não enfrentará o Corinthians porque está suspenso com três cartões amarelos. Roger, que é lateral-esquerdo, vai atuar como terceiro zagueiro, formando o setor com Mauro Galvão e Marinho. "Além de experiente, Roger é forte no desarme e tem boa impulsão. Portanto, tenho certeza que Roger se dará muito bem nessa função", disse o técnico do Grêmio. O treinador do time gaúcho decidiu antecipar a viagem da delegação para sexta-feira à noite. O Grêmio deveria chegar a São Paulo só na véspera da partida. Mas Tite quer que seus jogadores se envolvam logo com o clima da decisão em São Paulo. No sábado pela manhã a equipe gaúcha deverá treinar no Canindé. O treinador do Grêmio foi jogador da Portuguesa nos anos 1983/84 e por isso, recomendou o estádio da Lusa como o local do último treino antes de enfrentar o Corinthians.