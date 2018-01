Marcelinho tem dias de xeque na Arábia Marcelinho Carioca está há três meses na Arábia Saudita e já se sente ídolo no Al-Nasr. Seja marcando gols, seja mandando beijinhos para as arquibancadas, o ex-atacante de Corinthians, Santos, Flamengo e Vasco vive dias tranqüilos em Riad. Como treina apenas uma vez por dia, sempre às 18h30, tem tempo de sobra para passear pelos shoppings e convidar os amigos árabes para animados churrascos com carne de carneiro, tradicionais na região. O jogador chega neste fim de semana para inaugurar, na segunda-feira, o instituto que leva seu nome. Leia mais no Jornal da Tarde