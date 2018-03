Marcelinho tenta fugir da marcação O meia Marcelinho, do Corinthians, está se preparando para tentar fugir da marcação individual que deverá sofrer no clássico decisivo contra o Santos, domingo, no Morumbi, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Assim como ocorreu na primeira partida entre os dois times, Marcelinho acha que o volante do time santista, Paulo Almeida, deverá acompanhá-lo por todos os setores do campo. "No domingo passado ele entrou em campo só para ficar na minha marcação. Teve uma hora que eu até falei para ele me largar um pouco. Mas o Paulo Almeida me respondeu que a orientação de Geninho (técnico do Santos) era ir atrás de mim até no vestiário", lembrou Marcelinho, que admitiu, pela primeira vez no campeonato, ter sofrido uma marcação tão implacável. Uma das estratégias do craque corintiano deverá levar o adversário para um setor isolado do campo e com isso abrir espaço para que outros companheiros possam desenvolver o futebol. "Isso temos de acertar com Luxemburgo. É claro que o Santos deverá intensificar a marcação, e temos de encontrar um meio para furar o esquema deles. Mas não posso ficar falando muito sobre isso. Não quero alertar o adversário." Marcelinho ressaltou que no último jogo contra o Santos, houve momentos que Paulo Almeida evitou até em participar de lances só para não deixá-lo desmarcado. "E na única vez que ele não estava por perto, consegui fazer a jogada que resultou no gol do Ewerthon", disse o meia do Corinthians, que não se intimida com a possibilidade de jogadas mais duras dos adversários. "Se eles vieram para matar as jogadas com falta, vamos tentar sofrer esse tipo de marcação perto da área. Assim, podemos levar vantagem nas cobranças de falta", ressaltou Marcelinho. O esquema em cima de Marcelinho teve influência no rendimento da dupla de atacantes Ewerthon e Gil, principalmente no primeiro tempo. "O Marcelinho é quem sempre recebe a bola e faz os passes rápidos para mim ou o Gil", comentou Ewerthon. "No primeiro tempo do jogo contra o Santos, esse tipo de jogada não estava ocorrendo, por isso eu acertei com o Gil, no intervalo, uma forma para mudar a situação. Eu abri pela direita e o Gil pela esquerda e passamos usar a velocidade, mais movimentação, para abrir opções no ataque. E deu certo", afirmou Ewerthon. O meia Ricardinho, considerado por Marcelinho o maestro do time, também foi "vitima" do esquema do Santos no empate por 1 a 1. No primeiro tempo, Renatinho não deu muita folga para Ricardinho. Depois, foi a vez de Marcelo Silva cuidar da sua marcação. Hoje, em Serra Negra, onde o Corinthians está concentrado desde terça-feira, o meia do Corinthians disse que o adversário deverá repetir a estratégia para tentar neutralizar as principais jogadas da equipe da capital. "Cabe a nós estudar um meio para sair disso. Não adianta perder a paciência", disse Ricardinho. "Se o Santos voltar a jogar assim, pode até ser bom para o Corinthians. Podemos adotar uma forma para que outros jogadores tenham liberdade para impor nosso futebol." Luxemburgo deverá fazer mistério sobre a escalação da equipe até pouco antes da partida. O treinador poderá pôr em campo o esquema com os volantes Otacílio e Pereira, como fez na maioria dos jogos do Corinthians no campeonato. Ou deslocar o lateral-esquerdo André Luís para o meio-de-campo, saindo Pereira, e entrando Kléber. O esquema com o lateral-direito Índio, como ocorreu no primeiro tempo da última partida pelo Paulista não deve se repetir.