Marcelinho: título para não esquecer Como o próprio time do Corinthians, a atuação de Marcelinho Carioca no jogo de hoje não teve o mesmo brilhantismo da primeira partida, em Ribeirão Preto. Mesmo assim, as melhores jogadas do campeão paulista saíram de seus pés. No primeiro tempo, especialmente, dois lances encantaram o torcedor: uma bicicleta aos 33 minutos que levantou a torcida corintiana; e um chute por cobertura aos 35 que só não venceu o goleiro Doni porque a trave botafoguense salvou. No segundo tempo Marcelinho não fez nada de especial mas ainda assim foi o jogador corintiano mais reverenciado pela torcida na volta olímpica: "Uh, Marcelinho... Uh, Marcelinho..." Pulando feito criança, Marcelinho também comandou a festa no palanque armado pela FPF. Nem parecia um veterano em conquistas - nove em oito anos de clube. Dava a impressão de estar comemorando o seu primeiro título pelo Corinthians. Na prática, era mais do que uma comemoração - era um desabafo. "Ganhar um título pelo Corinthians é uma coisa fantástica, indescritível. E no caso desse título, principalmente, o valor é ainda maior. O grupo provou que é vencedor. Sair da penúltima colocação do Campeonato e arrancar para o título foi algo que jamais será esquecido". Como de hábito, Marcelinho também aproveitou a festa para fazer o marketing de sua regilião. Evangélico desde a adolescência, ele interrompeu temporariamente a festa no gramado e foi até o vestiário. Quando retornou, trazia uma faixa com os seguintes dizeres: Jesus é a maior vitória. Demagogia ou não, Marcelinho repete esse ritual a cada conquista. Só que hoje ele não quis mencionar a sua fé. Coube ao companheiro de evangelho, André Luiz, falar por ele. "Foi a última coisa que fizemos antes de entrar em campo. Oramos e agredecemos". De volta à festa pelo título, Marcelinho também foi o centro das atenções no tumultuado vestiário corintiano. Já de banho tomado, foi um dos três jogadores do Corinthians que participaram da entrevista coletiva ao lado do técnico Wanderley Luxemburgo. Não fugiu de nenhum assunto, nem mesmo de algumas besteiras cometidas recentemente. "Pelo menos nunca deixei de assumir os meus erros. E também tive forças para dar a volta por cima. A conquista desse título é mais um exemplo disso". Já distante das câmeras e dos microfones, depois da entrevista coletiva Marcelinho bocejava, como se acabasse de se livrar de uma forte pressão. Só queria voltar para casa e dormir um pouco, antes de um jantar de comemoração com os outros companheiros de time e suas respectivas famílias. No fim, uma confidência particular para o repórter da Agência Estado. "Não é qualquer um qualquer um que pode usar essa camisa" - e mostrou o agasalho do Corinthians. "A pressão é grande, mas vale a pena. O Corinthians é uma coisa muito especial na minha vida".