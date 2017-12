Marcelinho troca Vasco pela Arábia O meia Marcelinho não é mais jogador do Vasco. Ele aceitou uma proposta do Al-Nasser, da Arábia Saudita, e vai atuar no país nos próximos dez meses. Como tinha contrato com o clube carioca até 2005, o time vascaíno receberá uma indenização no valor de US$ 600 mil. Esta não foi a primeira vez que o atleta foi procurado por uma equipe árabe. Durante o Campeonato Carioca deste ano, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, recusou uma proposta para negociar o jogador. Além disso, o próprio Marcelinho decidira permanecer no clube. ?Eles me procuraram na semana passada e eu fiz uma contraproposta achando que não aceitariam. O príncipe acabou concordando com os valores, tornando-se algo irrecusável", disse Marcelinho, que se despediu dos companheiros e curiosamente entrou em campo ao lado do atacante Edmundo com quem teve desentendimentos recentemente. Marcelinho classificou sua passagem pelo Vasco como ?satisfatória". ?Sou grato ao clube pela oportunidade. Criei um ótimo ambiente de trabalho aqui", disse o atleta, esquecendo do problema com Edmundo. Pelo time vascaíno, Marcelinho conquistou apenas um título nesta sua curta passagem: o de campeão carioca 2003.