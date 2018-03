Marcelinho vai ao céu ou ao inferno? Um baixinho (nem sempre) amado pelos corintianos e odiado pela maioria das outras torcidas é o jogador mais importante da história do Corinthians na opinião de ídolos como Neto e Casagrande. Em sete anos e cinco meses de Parque São Jorge, o carioca Marcelo Pereira Surcin, o Marcelinho, ganhou três Campeonatos Paulistas (95, 97 e 99), uma Copa do Brasil (95), um bicampeonato brasileiro (98 e 99) e um Mundial Interclubes (2000), além de alguns torneios menores. Neste domingo, ele deverá incluir nessa galeria mais um título paulista. Leia a íntegra no Estado de S.Paulo