Marcelinho vai festejar aniversário O atacante Marcelinho Carioca tem prazo até quarta-feira para responder se assina um novo contrato com o Santos, com duração de cinco meses e salários reduzidos. Mas o jogador não se mostra preocupado com a ansiedade do clube santista e promete uma grande festa para amanhã, em seu sítio, em Atibaia, para comemorar seu aniversário - 30 anos - e o réveillon, com a presença de artistas e jogadores de futebol. O zagueiro Jean vai deixar o Santos para jogar no Japão. Segundo o site oficial do clube da Vila Belmiro, o jogador vai defender o FC Tokio, que disputa a liga japonesa. Na quarta-feira os jogadores santistas voltam das férias e se apresentam a Celso Roth, o novo técnico do time, no CT Rei Pelé.