Marcelinho vê jogo difícil para o Vasco Com a classificação às semifinais da Taça Rio garantida, o Vasco volta suas atenções para a Copa do Brasil. Amanhã, o adversário será o XV de Novembro-RS, às 20h30, no Estádio Sady Schimidt. Segundo o regulamento da competição, uma vitória vascaína por dois gols de diferença eliminará a necessidade do jogo de volta. Para alegria do técnico Geninho, esta será a primeira vez que ele poderá escalar a formação que considera a ideal. Porém, o treinador fez questão de dizer que, no papel, o time é o melhor. Mas que vai ser preciso demonstrar na prática, principalmente porque os meias Beto e Marcelinho Carioca e o atacante Alex Alves estão fora de forma. E os dois últimos retornam ao time após recuperarem-se de contusão. Marcelinho também frisou que a partida com XV de Novembro deve ser complicada. Para exemplificar sua constatação, o jogador lembrou que a equipe gaúcha eliminou a Portuguesa Santista da Copa do Brasil. ?Eles tiraram da competição um time que venceu o forte Corinthians no Campeonato Paulista?, afirmou. ?Mas vamos entrar com tudo para conquistar a classificação.? A esperança de gols do Vasco recairá mais uma vez sobre o atacante Valdir, artilheiro do Campeonato Carioca com 12 gols. Porém, amanhã ele terá a companhia de Alex Alves, outro jogador acostumado a marcar muitos gols. ?Reconheço que não estou 100% fisicamente, mas vou fazer de tudo para ajudar minha equipe a vencer?, disse Alex. Valdir, por sua vez, quer manter a boa fase neste início de ano. ?Atacante vive de gols. Portanto, tenho que continuar fazendo os meus?, declarou, voltando a dizer que, caso haja uma penalidade, vai se prontificar para cobrar. No domingo, na vitória sobre o América, pelo Carioca, ele perdeu dois pênaltis.