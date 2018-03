Marcelinho vê vantagens na paralisação Apesar de toda a confusão sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, o meia Marcelinho Carioca, do Vasco, já viu vantagens para o time, caso a rodada do final de semana não seja realizada. Os vascaínos estão com seus principais jogadores contundidos. Além de Marcelinho, os atacantes Edmundo e Souza também estão afastados da equipe por causa de dores musculares. "Essa paralisação pode ter alguma vantagem, pois haveria mais tempo de os jogadores machucados se recuperarem", disse Marcelinho, procurando não se envolver na briga política. "Sou pago para jogar futebol e não gosto de comentar sobre assuntos políticos do clube." Já o atacante Zé Carlos e o lateral-direito Luciano Baiano, ambos do Flamengo, não gostaram da possibilidade de o Brasileiro ser suspenso. Para o atacante, quem vai pagar o "pato" são os jogadores e os torcedores. "Teremos que jogar uma partida após a outra para compensar", disse. Já Luciano Baiano lembrou que o Rubro-Negro estava "embalando" na competição e a não realização da rodada irá prejudicar o desempenho de todos.