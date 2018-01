Marcelinho volta à origem no Vasco No último coletivo do Vasco antes da partida contra o Volta Redonda, no domingo, pelo Campeonato Estadual, o técnico Antônio Lopes atendeu ao pedido do meia Marcelinho Carioca e o escalou no meio-de-campo. O jogador não vinha se sentindo bem no ataque e fez esta solicitação ao treinador. Como não vai poder contar com o atacante Valdir, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo, e Marques, contundido, Lopes vai escalar uma dupla inédita no ataque: o jovem Ânderson vai atuar ao lado de Souza, que ganha mais uma chance no time titular.