Marcelinho volta a sonhar com seleção O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, disse nesta segunda-feira que ainda sonha em voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. O jogador considera que suas boas atuações podem chamar a atenção do técnico Carlos Alberto Parreira. ?Tenho certeza que a convocação vai acontecer. Tenho que conquistar este direito com meu futebol e não com palavras." Depois de contratar cinco jogadores do Madureira, a diretoria do Vasco anunciou nesta segunda-feira o nome de mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O goleiro Flávio, que jogou no Fluminense e é irmão do volante Fabinho (ex-Flu), será o reserva de Fábio na competição. Nesta segunda-feira, os jogadores tiveram mais um dia de folga. De acordo com o zagueiro Alex, o Vasco passou por uma intensa maratona de jogos e viagens e o cansaço acabou provocando a derrota para o Guarani, por 4 a 2, na estréia do Brasileiro. ?Esta será uma semana para a gente se recuperar fisicamente."