Marcelinho volta ao Brasiliense no Rio Após a troca de técnico e contando com o retorno de Marcelinho Carioca, o Brasiliense volta a campo neste sábado para a partida contra o Flamengo, às 18h10, no Rio, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. O time deverá sofrer muitas mudanças, tanto na escalação quanto no esquema de jogo. O técnico Joel Santana, que assumiu o comando do time após a saída de Valdir Espinosa, troca o esquema 4-4-2 pelo 4-5-1. Ele considera que neste momento em que o time precisa se recuperar - vem de derrota para o Corinthians e ocupa apenas a 19ª colocação no campeonato - e deve priorizar o setor defensivo. Assim, Oséas será o único atacante fixo na frente. "Não vejo a hora de começar a reação", disse o volante Vampeta. "Quando chegar o momento, tenho certeza que vamos crescer e mostrar do que somos capazes", afirmou o meia Iranildo. Recuperado de uma lesão muscular, o meia Marcelinho Carioca volta à equipe. Ele entra em lugar do atacante Igor. Mas as mudanças não param aí. O goleiro Donizeti dá lugar a Eduardo (ex-Grêmio) e o zagueiro Gérson (suspenso) será substituído por Régis.