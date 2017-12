Marcelinho: volta ao Parque é possível Por meio do administrador de seus negócios, Marcelo Pereira, Marcelinho Carioca deu a boa notícia que os torcedores corintianos favoráveis a sua volta ao Parque São Jorge queriam ouvir. ?Profissionalmente, Marcelinho não faz nenhuma restrição à possibilidade de voltar ao Corinthians. Ele pode ouvir uma proposta do clube da mesma forma que poderia ouvir de qualquer outro?, diz. Segundo Pereira, a fase mais crítica do desligamento do meia do time do Parque São Jorge já passou. ?Foi uma época em que a emoção ficou acima da razão. Já ficou para trás?, afirma, apesar de confirmar que os conflitos judiciais com relação ao seu desligamento do Corinthians continuam. ?O jogador já obteve a baixa em sua carteira de trabalho e o que deverá ser definido na Justiça são questões contratuais.? Para reafirmar sua posição de entendimento, Pereira diz que o jogador pediu para ressaltar que a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo não interfere em nada na sua postura com relação ao treinador. Segundo Pereira, Marcelinho nunca colocou restrições à possibilidade de trabalhar novamente com o técnico, que deixou claro sua disposição de nunca mais comandá-lo. Sobre a situação atual de Marcelinho, o administrador de seus negócios afirma que a possibilidade de renovação de contrato com o Santos é muito grande. ?Mesmo antes da eleição à presidência, os dois candidatos procuraram o Marcelinho interessados em mantê-lo no clube?, diz. ?Hoje, a possibilidade de ele ficar no Santos é muito maior do que a de voltar para o Corinthians.? Pereira lembra, porém, que no futebol sempre podem acontecer coisas inesperadas. Sobre as pendências judicial entre Marcelinho e Corinthians - o jogador alega quebra de contrato e o clube também tem ação contra ele -, João Paulo Morello, um dos advogados do meia não descarta a hipótese de uma conciliação. ?Tudo pode acontecer??, disse. ?A saída do Vanderlei do Corinthians, abre a possibilidade de o Marcelo voltar. Mas as negociações, se ocorrerem, devem ser por iniciativa do Corinthians.?? Protesto - O diretor da torcida Gaviões da Fiel, Welington Rocha, afirmou que a entidade deve promover um protesto no início do ano. O alvo seria a diretoria do Corinthians.